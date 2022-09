Das Hybrid Learn­ing Center (HyLeC) [1] bietet insbesondere TU-Stu­die­ren­den ver­schie­de­ne Mög­lich­keiten, Tech­nik auszuprobieren und sich im di­gi­ta­len und hybriden Ar­bei­ten fortzubilden.

Nach ersten Schnuppertagen im Sommer geht es nun so richtig los. Das HyLeC öffnet seine Türen für alle Interessierten:

dienstags und mittwochs: freie Öffnungszeit von 09.00 bis 16.00 Uhr. Kommt vorbei und lasst euch inspirieren.

Workshops nach Anmeldung . Unsere ersten Workshop-Angebote im Oktober: Ort: Zentralbibliothek, Erdgeschoss, Raum E 1

Alle Workshops sind hybrid konzipiert. Wir freuen uns auf euch!

Fragen beantworten wir gerne: hylec@tu-dortmund.de

Zum Hintergrund:

Das Hybrid Learning Center bietet Studierenden Räume und Beratungsangebote (physisch und virtuell) in hybriden Lernwelten unter dem Anspruch auf Barrierefreiheit. Ziel ist u. a. die Förderung digitaler Schlüsselqualifikationen. Das HyLeC umfasst die Digital Media World, Digital Collaboration World, New Scientists World, Maker World, Virtual Reality World und den Digital Campus.

Gefördert wird das HyLeC von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre.

