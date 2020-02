Sie beschäftigen sich mit Rehabilitationswissenschaften, Geriatrie oder anderen Themen der Gesundheit? Wir haben mit CINAHL eine umfangreiche Datenbank rund um das Thema Pflege neu lizensiert.

CINAHL ist die elektronische Form des Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature. In der Datenbank werden fast alle englischsprachigen Pflegezeitschriften, die Veröffentlichungen der American Nurses Association und der National League for Nursing ausgewertet. Weiterhin werden zum Fachgebiet Pflege- und Gesundheitswissenschaften Monographien, graue Literatur (meist keine Verlagspublikationen), AV-Materialien, Dissertationen und ausgewählte Kongressberichte nachgewiesen. Probieren Sie es aus!

Viel Erfolg beim Recherchieren.

Weitere Informationen

Fragen und Rückmeldungen gerne an Pia Kluth, Ihre Fachreferentin für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Rehabilitationswissenschaften

Weitere Fachreferate der Universitätsbibliothek Dortmund

Zugang außerhalb des Campus für TU-Angehörige

Tags: Datenbanken, Sozialwissenschaften