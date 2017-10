Nicht nur für alle Erstsemester

Das IT & Medien Centrum (ITMC) bietet ab dem 10. Oktober Beratung in der Bibliothek an – für neue Studierende und alle anderen, die Fragen zur UniCard, zum Uni-Account oder zum WLAN haben.

Wann: Montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr (Achtung: 1. Beratungstermin am Dienstag, den 10.10.!)

Wo: Im Servicezentrum der Bibliothek

Die Beratungsstunden zu Beginn der Vorlesungszeit sind bis zum 10. November geplant.

Weitere Beratungsmöglichkeiten des ITMC:

per E-Mail: service.itmc@tu-dortmund.de

persönlich oder telefonisch während der Öffnungszeiten

Tags: Service, Servicezeiten, Sprechstunde, UniCard, WLAN