Nicht nur für Erstsemester

Das IT & Medien Centrum (ITMC) bietet zum Beginn der Vorlesungszeit wieder regelmäßige Beratungsstunden in der Bibliothek an. Bis zum 30. Oktober können Sie im Servicezentrum der Zentralbibliothek Ihre Fragen rund um Uni-Account, Uni-Mail, WLAN und Co. stellen.

Wann und wo: Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr im Servicezentrum

Weitere Beratungsmöglichkeiten des ITMC:

per E-Mail: service.itmc@tu-dortmund.de

persönlich oder telefonisch während der Öffnungszeiten

Bildquelle: TU Dortmund

