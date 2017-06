Jahresbericht 2016

Die Universitätsbibliothek 2016 fasst als Jahresbericht die wichtigsten Aktivitäten der Bibliothek in Schwerpunktartikeln zusammen und präsentiert aktuelle Zahlen, z. B. zu E-Books, Ausleihen oder Scannernutzung.

Kurzer Überblick

2016 wurde der Bereich Publikationsunterstützung für Autorinnen und Autoren der TU Dortmund weiter ausgebaut: Die Universitätsbibliothek bietet umfangreiche Beratung zu Hochschulbibliographie, Open Access oder ORCID-iD an. Ein neues Infrastruktur- und Beratungsangebot zum Forschungsdatenmanagement an der TU Dortmund wird seit 2016 ebenfalls konzipiert (S. 4 – 5).

Auch wenn die Raumkapazitäten des Lernorts Bibliothek mittlerweile so gut wie ausgeschöpft sind, wurden über das Jahr hinweg verschiedene Verbesserungen an der Situation vorgenommen (S. 8 – 10). Seit Ende des Jahres ist ein virtuelles Rauminformationssystem für die Zentralbilbiothek als Wegweiser in den Katalog integriert und vor Ort auf drei großen Informationsterminals installiert. Einen Überblick über die aktuelle Lernsituation auf dem gesamten Campus gibt die interaktive Lernortkarte, die in Zusammenarbeit mit dem IT und Medien Centrum erstellt wurde. Dort wird die Auslastung der gefragtesten Lernplätze angezeigt.

Das Ende 2015 genehmigte Großprojekt Kernsanierung für das Gebäude der Zentralbibliothek wurde im Laufe des Jahres 2016 weiter vorbereitet (S. 17). Ein umfangreicher Presserückblick (S. 21) erinnert an das Jubiläumsjahr 2015.

Alle Jahresberichte der Universitätsbibliothek

Tags: Jahresbericht