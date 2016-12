Der Kassenautomat in der Zentralbibliothek ist vorübergehend außer Betrieb.

Die Reparatur erfolgt schnellstmöglich. In der Zwischenzeit nutzen Sie bitte alternativ das EC-Gerät in der Emil-Figge-Bibliothek oder wenden Sie sich in dringenden Fällen an das Servicezentrum der Zentralbibliothek. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Kontakt

Servicezentrum, Telefon: 0231 755 – 4000

Aktueller Hinweis vom 16.12.2016: die Reparatur war erfolgreich – der Kassenautomat steht Ihnen wieder zur Verfügung.