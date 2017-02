Eigene Titellisten in Katalog plus anlegen

Wie im Warenkorb bei Online-Versandhäusern können Sie auch im Katalog plus Titel in der Merkliste sammeln.

Neu: Diese Merkliste lässt sich jetzt dauerhaft speichern. Melden Sie sich dazu einfach mit Uni-Account/Bibliotheks-Account an. Stellen Sie alle Titel zusammen, die Ihnen wichtig sind (diese werden automatisch gespeichert in einer Merkliste ‚Meine Sammlung‘), oder legen Sie sich mehrere thematische Merklisten an.

Merklisten lassen sich nach Erscheinungsjahr ab- oder aufsteigend oder alternativ auch alphabetisch sortieren.

In Ihrem Konto ist der Aufruf der Merklisten über den neuen Reiter ‚Merklisten‘ möglich.

Für jede Liste können Sie sich anzeigen lassen, ob die Titel in der UB Dortmund verfügbar sind (über ‚Verfügbarkeit anzeigen‘).

Geplante Erweiterungen sind Export-Formate für die Literaturverwaltung (BibTeX, RIS ).

Tags: Katalog plus