Lernen auf dem Campus

Die Prüfungszeit beginnt und Arbeitsplätze sind wieder heiß begehrt. In der Bibliothek gibt es 1.700 Plätze zum Lernen – in der Zentralbibliothek, aber auch in den 3 Bereichsbibliotheken. Weitere Lernplätze finden Sie auf dem Campus Nord vor allem im Seminarraumgebäude (450), Mathematikgebäude und auf dem Campus Süd in den Geschossbauten II und III.

Aktuelle Auslastung der Plätze

Rot, gelb, grün? Auf unserer Lernortkarte sehen Sie, wo es freie Plätze gibt.

Öffnungszeiten Seminarraumgebäude im Sommer 2017

Montags bis freitags von 7.30 bis 22.00 Uhr, samstags von 9.00 bis 18.00 Uhr (bis 19.8.2017).

Mehr Informationen

