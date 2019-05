Endlich sind die Daten in EIKON auch für Studierende nutzbar!

Die Datenbank bietet wichtige Marktdaten, Zeitreihenanalysen und Streaming-Nachrichten von Reuters, anderen Finanzinstituten und Marktforschungsunternehmen zur Kursanalyse sowie globale Indizes einzelner Aktien. Sie enthält außerdem Charts und Fundamentaldaten, proprietäre Daten und Analysen, um verwertbare Einblicke in den globalen Aktienmarkt zu gewähren.

Über die EIKON-Plattform stehen verschiedene Dienste zur Verfügung, insbesondere die Datenbasen Datastream und Worldscope. Die Datenbank enthält Tools zur Navigation in Nachrichten u. a. mit Videos von Live- und On-Demand-Equity-Nachrichtensendungen.

Unter Beteiligung der Lehrstühle Accounting & Finance, Finance und Makroökonomie wurde eine EIKON-Lizenz an drei für Studierende zugänglichen Computern eingerichtet.

Wenn Sie die Datenbank nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an die WIWI IT der Fakultät Wirtschaftswissenschaften:

Fragen und Rückmeldungen zum Angebot gerne an Christina Ringel, Ihre Fachreferentin für die Wirtschaftswissenschaften.

Tags: Angebot des Monats, Datenbanken, Wirtschaftswissenschaften