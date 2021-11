Bibliothek als Lernort

Damit die Bibliothek ein attraktiver Lernort bleibt, denken Sie bitte an unsere Regeln für alle. Essen ist grundsätzlich nicht gestattet, Getränke bitte nur in verschraubbaren Behältern! Maskenpflicht besteht im gesamten Gebäude, auch an den Arbeitsplätzen.

erlaubt nicht erlaubt Taschen, Mäntel, Jacken Getränke in verschraubbaren Behältnissen Offene Becher, Dosen Essen im Foyer Essen in der Bibliothek (inkl. Süßigkeiten) Telefonieren oder Gespräche im EG und in den Gruppenarbeitsräumen Telefonieren oder Gespräche in den Ruhezonen * Arbeitsplätze mit Taschen/Kleidung blockieren

* Zentralbibliothek: 2. OG (Lesesaal- und Bestandsbereiche, ausgenommen Gruppenarbeitsräume) – 3. OG (Lesesaal- und Bestandsbereiche) – Untergeschosse

Bereichsbibliotheken: Lernzonen und Bestandsbereiche (ausgenommen Gruppenarbeitsräume)

Fragen?

Lernen in der Bibliothek – wo finde ich was?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Servicezentrum helfen Ihnen gerne weiter.

