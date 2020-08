AStA-Seminarraum umfunktioniert

Der AStA der TU Dortmund stellt ab sofort 10 Lernplätze zur Verfügung, die an vier Tagen in der Woche gebucht werden können. Die Plätze sind nur für TU-Studierende und ergänzen das bestehende Angebot in der Bibliothek und im Seminarraumgebäude.

Nähere Informationen und Link zur Raumbuchung: Lernplatz – AStA-Seminarraum

Tags: Lernort, StayAtHomeChallenge