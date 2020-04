„Endlich erfolgreich recherchieren“ in kurzen Videos

Machen Sie sich fit für die Literaturrecherche – zeitlich unabhängig und in Ihrem eigenen Tempo! Im YouTube-Kanal der UniBib Dortmund [1] finden Sie dazu kleine Videosequenzen mit Tipps und Anleitungen, wie Sie z. B. die Bibliothek zu Hause nutzen, oder wie Sie am besten suchen. Erfahren Sie in verschiedenen Modulen viel Nützliches für eine effektive allgemeine Literaturrecherche.

Hier im UB-Blog informieren wir Sie auch über unsere nächsten Projekte. Derzeit arbeiten wir an einem Selbstlernkurs in Moodle.

Kontakt

Wir freuen uns über Ihr Feedback! Nennen Sie uns gerne weitere Themen, die Sie interessieren. Schreiben Sie uns eine E-Mail: Informationskompetenz und Publikationsunterstützung.

[1] UniBib Dortmund bei YouTube

Tags: Informationskompetenz, Lernort, Literaturrecherche, StayAtHomeChallenge, Video