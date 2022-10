Ausstellung zur 50-jährigen Partnerschaft mit der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte

Die Bibliothek der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (DGEG) ist eine Spezialsammlung mit circa 60.000 Büchern, Zeitschriften und Fahrplänen [1]. DGEG und Universitätsbibliothek feiern das Jubiläum ihrer Kooperation mit einer Ausstellung und einer begleitenden Veranstaltung. Die Ausstellungseröffnung „Loks und Leute“ und die Vortragsveranstaltung finden am Tag der offenen Tür der TU Dortmund [2] statt (22.10.2022).

Begleitveranstaltung zu „Loks und Leute“ am Tag der offenen Tür Mit einem unterhaltsamen Vortrag werden Geschichte und Gegenwart der langjährigen Kooperation der DGEG mit der UB Dortmund näher beleuchtet. Die hybride Veranstaltung (Teilnahme auch per Zoom möglich) ist für alle Interessierten offen. Programm Begrüßung: Rektor Prof. Dr. Manfred Bayer (TU Dortmund) Begrüßung: Dr. Joachim Kreische (Ltd. Bibliotheksdirektor der Universitätsbibliothek) Begrüßung: Wolfgang Klee (ehemaliger Vize-Präsident der DGEG e.V.) Zeitzeugen-Bericht: Dr. Valentin Wehefritz (ehem. Ltd. Bibliotheksdirektor UB Dortmund) Vortrag von Rainer Kolbe (Hamburg): Wie ich zur DGEG kam, wer das überhaupt ist und was dann daraus wurde

Zeit: 22.10.2022, 12 – 14 Uhr

22.10.2022, 12 – 14 Uhr Ort: 2. Obergeschoss, Raum 215 (begrenzte Platzzahl für ca. 25 Gäste)

2. Obergeschoss, Raum 215 (begrenzte Platzzahl für ca. 25 Gäste) Teilnahme per Zoom: Zoom-Meeting beitreten Meeting-ID: 972 4643 4430 Kenncode: 519110

Anschließend laden wir herzlich zur Ausstellungseröffnung mit kleinem Umtrunk ins Foyer der Bibliothek ein. Ausstellung „Loks und Leute – Eisenbahnen bewegen die TU Dortmund“ Samstag, 22.10.2022 bis Montag, 9.1.2023

[1] Die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte e.V. wurde 1967 in Karlsruhe gegründet. Es handelt sich um die größte deutsche Vereinigung eisenbahngeschichtlich Interessierter, die an verschiedenen Standorten in Deutschland Vereinsaktivitäten und Eisenbahnmuseen unterhält. Die UB Dortmund betreut die DGEG-Bibliothek seit 1972. Sie enthält u. a. Fachliteratur zu bahn- und mobilgeschichtlichen Themen und zur Geschichte des Eisenbahnwesens aus sozialer, technischer, rechtlicher und kultureller Perspektive. Die Bestände befinden sich frei zugänglich im 1. Untergeschoss der Zentralbibliothek (Signaturen EGM und EGZ).

[2] Tag der offenen Tür der TU Dortmund

Bildquelle: Archiv der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, Fotograf: Rolf Swoboda

