Noch mehr englische Springer-E-Books zu Mathe und Statistik

Die Universitätsbibliothek hat nun auch die Bucharchive dieser beiden Fachgebiete vor 2005 lizenziert. So können Sie auch ältere englischsprachige Titel einsehen und lesen, die bisher nicht zum Bestand gehörten [1]. Für neuere englischsprachige Titel zur Mathematik und Statistik konnte die Bibliothek bereits seit 2018 Lizenzen kaufen. Genau wie das Bucharchiv sind sie alle in Katalog plus nachgewiesen [2].

Um nach einer Recherche auf die Volltexte zugreifen zu können, müssen Sie sich entweder schon im Campusnetz der Universität befinden oder sich mit Ihrem UniAccount via Shibboleth anmelden.

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne:

Fachreferate der Universitätsbibliothek Dortmund

Die Bibliothek zu Hause nutzen: Zugang zu E-Books und E-Journals außerhalb des Campus, nur für Mitglieder der TU Dortmund

[1] Springer Mathematics and Statistics: Titel bis 2005; [2] Springer Mathematics and Statistics: alle Titel

