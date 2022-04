Ab sofort erhalten Sie die neuesten Ausgaben der Zeitschriften „Mathematik lehren“ [1] und „Journal for Research in Mathematics Education“ nur noch in elektronischer Form. Der Friedrich-Verlag stellt seit August 2021 erstmals eine elektronische Ausgabe bereit, für die die TU Dortmund eine Campuslizenz gekauft hat.

Zeitnah will der Verlag weitere zurückliegende Jahrgänge bereitstellen. Bis es soweit ist, stehen ältere Hefte von „Mathematik Lehren“ im Servicezentrum der Zentralbibliothek zur Verfügung.

Die Zeitschrift „Journal for Research in Mathematics Education (JRME)“ des National Council of Teachers of Mathematics ist schon länger mit älteren Jahrgängen elektronisch verfügbar. Mit dem Umstieg auf die E-Only-Version finden Sie nun auch die neuesten Inhalte.[2]

Fragen?

Tags: E-Journals, Mathematik