Citavi immer beliebter

Das Literaturverwaltungsprogramm Citavi unterstützt Studierende und Lehrende bei der Literaturrecherche, beim Sammeln und Verwalten von Zitaten bis hin zur Konzeption einer wissenschaftlichen Arbeit.

An der TU Dortmund steigt die Nutzung von Citavi seit Jahren kontinuierlich an, seit 2015 hat sie sich nahezu verdoppelt. Seit Citavi Ende Februar 2018 in die Cloud gegangen ist, hat die Zahl der angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer noch einmal einen Sprung nach oben gemacht: Im Juni nutzten insgesamt 10419 TU-Angehörige das Programm, das ihnen kostenlos zur Verfügung steht.

Mehr zu Citavi

Bildquellenangabe: Lupo / pixelio.de

Tags: Literaturverwaltungssysteme