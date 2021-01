Erweitertes E-Book-Angebot (Teil 1)

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die digitale Lehre ab 2021 mit Geld für E-Book-Lizenzen. So stehen der TU Dortmund [1] jetzt 25.000 neue E-Books auf der Plattform preselect.media [2] zur Verfügung: Titel aus mehr als 39 Verlagen, z. B. von Beltz, Kohlhammer oder Hogrefe.

So schnell wie möglich wird die Universitätsbibliothek Dortmund die E-Books auch über Katalog plus für Sie bereitstellen. Bis dahin recherchieren Sie bitte bei preselect.media! Und hier noch ein Recherche-Tipp: Schränken Sie die Ergebnisliste auf ‚Nur gekaufte Inhalte anzeigen‘ ein – so finden Sie ganz schnell die Titel, für die es einen Volltext gibt.

Bereits jetzt haben Sie über Katalog plus [3] Zugriff auf sämtliche 85.000 E-Books von de Gruyter [4] und dessen Partnerverlagen (z. B. Böhlau, transcript Verlag und Harvard University Press …). Auch diese Lizenzen werden vom Land NRW gefördert.

E-Books, die in den nächsten 3 Jahren bei de Gruyter und preselect.media neu erscheinen, stellen wir zeitnah ebenfalls für Sie bereit. Alle sehr häufig genutzten Titel gehen dauerhaft in den E-Book-Bestand der UB Dortmund über.

Die Hochschulen in NRW erhalten im Rahmen der Initiative E-Books.NRW [5] eine Fördersumme von insgesamt 40 Millionen Euro. Im Laufe des Jahres werden weitere E-Books freigeschaltet – wir informieren Sie im UB-Blog, auf Facebook und auf Twitter.

Tags: E-Books