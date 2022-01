Ruhige Lernplätze in der Zentralbibliothek

Ab sofort können Sie auch in der Ruhezone im 2. Untergeschoss lernen: In den Räumen des Informationszentrums Technik und Patente (ITP) stehen Ihnen 25 Einzelarbeitsplätze zur Verfügung. Hier arbeiten Sie während der gesamten Öffnungszeiten der Bibliothek ganz in Ruhe.

Wo es in der Bibliothek und auf dem Campus der TU Dortmund überall Lernplätze gibt, steht in unserer Lernort-Übersicht [1]. Hier können Sie auch sehen, ob es noch viele freie Plätze gibt oder die Auslastung sehr hoch ist.

[1] Lernorte auf dem Campus

Tags: Lernort