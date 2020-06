Für TU-Studierende: Länger Lernen in der Bibliothek und im Seminarraumgebäude (SRG)

Ab Montag, den 29.6.2020 stehen Ihnen zusätzlich zu den Plätzen in E 1 weitere 50 Arbeitsplätze zur Einzelarbeit zur Verfügung. Die Plätze wurden in den bisherigen Gruppenarbeitsbereichen für Sie eingerichtet. Gleichzeitig werden die Öffnungszeiten der Zentralbibliothek verlängert (s. Zentralbibliothek ab 29.6. von 9 bis 18 Uhr geöffnet). Neu: Außerdem bietet Ihnen die TU Dortmund im Seminarraumgebäude (SRG) 57 Lernplätze zu den gleichen Öffnungszeiten an.

Sämtliche Plätze sind nummeriert und ab sofort online im Voraus buchbar. Für alle Lernplätze gelten folgende Nutzungsbedingungen:

Reservierung erforderlich

Die Vergabe erfolgt ausschließlich an Mitglieder der TU Dortmund.

Zur Nutzung ist eine Reservierung im Voraus über das Raumbuchungssystem erforderlich (innerhalb von 7 Tagen). [1]

Nehmen Sie bitte nur den von Ihnen reservierten Platz ein (für die Nummerierung auf die Bilder klicken, siehe unten).

Jeder Arbeitsplatz kann pro Tag von nur einer Person genutzt werden, keine Weitergabe an Dritte.

Die Vergabe erfolgt pro Tag für die gesamte Öffnungszeit des Gebäudes. [2]

Hygienemaßnahmen

Tragen Mund-Nasen-Abdeckung: Die für das Betreten und den Aufenthalt im Gebäude erforderliche Mund- und Nasen-Abdeckung kann am Arbeitsplatz abgenommen werden. Beim Verlassen des Platzes ist wieder eine Maske zu tragen.

Die Räume und die Arbeitsplätze werden täglich gereinigt.

Für ausreichende Lüftung ist gesorgt.

Für die UB gilt die Benutzungsordnung der Universitätsbibliothek Dortmund. Für das SRG gilt die Hausordnung der Technischen Universität Dortmund.

Fragen?

Schreiben Sie uns eine E-Mail an: service.ub@tu-dortmund.de

[1] Raumbuchungssystem:

Den Link zum Raumbuchungssystem finden Sie auf jeder Seite oben im A-Z der Universitätsbibliothek.

Bitte die Buchung mit „speichern“ abschließen, sonst klappt es nicht!

Sie wissen nicht mehr, welchen Tag Sie gebucht haben? Melden Sie sich an – Ihr Platz wird angezeigt.

[2] Stromversorgung Raum E 1:

13 Plätze haben eine Stromversorgung in der Nähe, ggf. ist ein längeres Kabel (2-3 m Länge) erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, den Akku Ihres Laptops vor dem Lernen aufzuladen.

Zentralbibliothek

Raum E 1

Erdgeschoss Ost (Richtung Fenster zur S-Bahn-Haltestelle)

Erdgeschoss Süd (neben den Scan-Arbeitsplätzen)

Seminarraumgebäude

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

Registrierung zur Rückverfolgung von Infektionen

Um Corona-Infektionen ggf. zurückverfolgen zu können, ist es erforderlich, dass Sie sich beim Betreten der Gebäude (UB oder SRG) registrieren und beim Verlassen wieder abmelden. Schnell und unkompliziert geht das mit der vorab installierten TU-App. Und so geht es noch schneller:

Daten, die zur Rückverfolgung noch fehlen – z. B. Ihre Telefonnummer –, können Sie vor Ihrem Besuch hier eingeben: https://url.tu-dortmund.de/corona

Halten Sie bitte für die Registrierung und für die Abmeldung vor Ort die TU-App auf Ihrem Smartphone oder Ihren Bibliotheksausweis bereit!