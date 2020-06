Texte schnell einscannen

Zurzeit dürfen die Scanner und Kopierer in der Bibliothek nicht genutzt werden (s. a. Bücher aus Semesterapparaten in Bereichsbibliotheken. Außerdem dürfen Sie sich nur 15 Minuten aufhalten, können Texte also nicht vor Ort lesen. Sollte ein Buch nicht ausleihbar sein oder brauchen Sie einen Artikel aus einer Zeitschrift, müssen Sie den Text fotografieren.

Wussten Sie schon, dass es kostenfreie Apps wie Scanbot oder Microsoft Officelense gibt, mit denen Sie scannen können? Vorteil gegenüber normalen Fotos: Sie können mehrere Seiten als eine pdf-Datei speichern. Manche Apps bieten auch eine Schrifterkennung (OCR) an, so dass man die Dateien durchsuchen kann. Dies ermöglichen übrigens auch die „Dateien“- und die „Notizen“-App auf dem iPhone und iPad.

Was aktuell in der Bibliothek erlaubt ist, finden Sie auf der Homepage der UB Dortmund. Schauen Sie auch in die Corona- FAQ .

Tags: Literaturversorgung, Scannen, StayAtHomeChallenge