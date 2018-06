Lernen Sie auch mal im Stehen!

Ab sofort gibt es in der Zentralbibliothek und in der Emil-Figge-Bibliothek kleine kompakte Stehpulte als Tischaufsätze. Gerade für Lernende, die länger in der Bibliothek sind, bieten die Stehpulte eine gute Alternative zum langen Sitzen. Die Auflagefläche ist groß genug, um mit dem Laptop zu lernen oder Literatur zu studieren.

Die Pulte werden mit ein paar Handgriffen zusammengesteckt und dann auf einen freien Tisch gestellt. Kommen Sie in Bewegung – probieren Sie es aus!

So funktioniert’s (Kurzfilm auf YouTube)

