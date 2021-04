Sie möchten Bücher abgeben, aber Anfahrtswege oder Kontakte vermeiden?

Die Buchrückgabe muss nicht persönlich vom Ausleihenden erfolgen. Die Rückgabe am Rückgabeautomaten kann während unserer Öffnungszeiten [1] beispielsweise auch durch Freunde oder Bekannte erfolgen, da hierfür kein Bibliotheksausweis erforderlich ist. Auf Wunsch kann auch der Versand der Rückgabequittung per E-Mail ausgewählt werden.

Selbstverständlich ist auch die postalische Buchrückgabe möglich, mit der Sie nicht an unsere Öffnungszeiten gebunden sind: Senden Sie uns die Bücher einfach per Post zu [2] und Sie erhalten die Rückgabequittung per E-Mail.

[1] Unsere Öffnungszeiten

[2] Unsere Adresse