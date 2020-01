In Kooperation mit der Fakultät Wirtschaftswissenschaften bietet die Universitätsbibliothek ab sofort innerhalb des Wharton Research Data Services (WRDS) auch die US stock data des Center for Research in Security Prices (CRSP) der University of Chicago an. Die Lizenz läuft zunächst ein Jahr.

Die CRSP-Daten beinhalten die Tages- und Monatsschlusskurse der an den folgenden Börsen gelisteten Aktien:

NYSE: Ab dem 31. December 1925

NYSE MKT: Ab dem 2.7.1962

NASDAQ: Ab dem 14. Dezember 1972

Arca Ab dem 8.3.2006

Details zu den enthaltenen Datensätzen finden Sie bei WRDS.

Neben den neu hinzugekommenen CRSP US-Aktiendaten haben Angehörige der TU Dortmund in WRDS weiterhin Zugriff auf die Daten von CompuStat, OSIRIS und weiteren Quellen.

Weitere Informationen

Tags: Datenbanken, Wirtschaftswissenschaften