Was ist neu?

Ab sofort ist der neuentwickelte Katalog plus [1] die Standardsuchmaschine der Universitätsbibliothek Dortmund [2]. Wir freuen uns, Ihnen damit einen zentralen Einstiegspunkt in eine effiziente und umfassende Recherche in unseren Beständen und darüber hinaus zu ermöglichen.

Der überarbeitete Katalog bietet Ihnen viele Neuerungen und Verbesserungen. Dazu zählen insbesondere:

eine verbesserte Suchmaschine, die genauere Suchergebnisse liefert und detailliertere Suchtreffer anzeigt,

mehr und feinere Filterfunktionen, etwa für die E-Books der UB Dortmund oder das explizite Auswählen der Suchdatenquelle,

ein modernes Layout, das die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Recherche optimiert

und eine neue mobile Ansicht zur Nutzung auf dem Smartphone oder Tablet.

Außerdem ist der neue Katalog plus die Basis für weitere attraktive Funktionen, die wir Ihnen nach und nach an dieser Stelle vorstellen werden. Bleiben Sie gespannt!

Der bisherige Katalog plus ist noch bis Ende 2019 verfügbar [3].

Ihr Feedback

Wir bedanken uns bei allen, die uns seit Beginn des Testbetriebs von Katalog plus mit zahlreichen Feedbacks tatkräftig unterstützt haben!

Auch weiterhin freuen wir uns auf Ihr Feedback: Lassen Sie uns Ihre Fragen, Rückmeldungen, Verbesserungswünsche oder Kritik wie gewohnt als Kommentar zum Blogbeitrag oder über das Feedback-Formular [4] zukommen.

Tags: Katalog plus, Unser Katalog