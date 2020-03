Sie möchten wissen, welche Literatur die UB Dortmund gerade frisch reinbekommen hat? Mit den Neuerwerbungslisten ist das kein Problem!

Im Zuge der Überarbeitung von Katalog plus haben wir auch den Neuerwerbungslisten [1], die sie vielleicht schon von unseren alten Webseiten kannten, einen neuen Anstrich verpasst, den Funktionsumfang erweitert und sie direkt in die Benutzeroberfläche von Katalog plus integriert. Über [1] oder über den Menüpunkt „Neues“ in Katalog plus gelangen Sie nun direkt zu den Neuerwerbungslisten.

Hier finden Sie die neuesten Printbücher (sortiert nach Fachrichtung) und E-Books, jeweils für die letzten vier Monate. Neben der Möglichkeit, die Neuerwerbungen für die einzelnen Fächer auch als RSS-Feed zu erhalten, können Sie sich die neuen Titel direkt in Katalog plus anzeigen lassen (Abb.). Auch in den normalen Suchergebnissen von Katalog plus heben wir nun neu hinzugekommene Werke mit einem Symbol hervor.

Darüber hinaus umfassen die überarbeiteten Neuerwerbungslisten auch neu hinzugekommene wissenschaftliche Datenbanken, sowie Zeitschriften, die die UB Dortmund von nun an im Abonnement hat.

