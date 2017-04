Vom 18. April bis 19. Mai ist Ihre Meinung besonders gefragt!

Die Universitätsbibliothek möchte mehr über Ihre Wünsche erfahren. Wie können wir Sie beim Studium optimal unterstützen? Wie wichtig sind für Sie attraktive Lern- und Arbeitsbedingungen und lange Öffnungszeiten?

Für die Umfrage brauchen Sie 10 – 15 Minuten Zeit. Sie finden sie unter folgendem Link:

t1p.de/umfrage-ub-do

Die Umfrage findet gleichzeitig in vielen Hochschulen in NRW statt, unser Fragebogen wurde speziell an die UB Dortmund angepasst. Er wird unter Beachtung des Datenschutzes vom Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung (ZfH) der Universität Duisburg-Essen ausgewertet. Über die Umfrageergebnisse informieren wir Sie hier im UB-Blog.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Haben Sie Fragen?

Kontakt: Ute Engelkenmeier

Hinweis: Während des Umfragezeitraums sind wir auch – zu unterschiedlichen Zeiten – in den Lern- und Arbeitsbereichen der Zentralbibliothek unterwegs und stellen Ihnen ein paar kurze Fragen.

