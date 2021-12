Goldenes Open Access und Transformationsverträge gefördert

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) wird für die Jahre 2022-2024 das Open-Access-Publizieren an der TU Dortmund wieder finanziell unterstützen. Unter den folgenden Bedingungen wird ab 2022 gefördert:

Die Universitätsbibliothek (UB) Dortmund übernimmt für Publikationen in echten („goldenen“) Open-Access-Zeitschriften die anfallenden Article Processing Charges (APCs) vollständig, wenn Ihre Fakultät eine Positivliste erstellt hat, in der diese Zeitschriften gelistet sind.

Weiterhin unterstützt die UB das Open-Access-Publizieren in hybriden Zeitschriften, sofern es sich um sogenannte Transformationsverträge handelt. Diese haben das Ziel, abonnementbasierte Zeitschriften in goldene Open-Access-Zeitschriften umzuwandeln. Für die Publikation in der jeweiligen Zeitschrift bezahlen dann Autor*innen oder Institutionen, nicht mehr Lesende, die auf die Zeitschrifteninhalte zugreifen.

Entsprechende Transformationsverträge hat die Bibliothek mit diesen Verlagen abgeschlossen:

Association for Computing Machinery (ACM)

Cambridge University Press

Hogrefe

Institute of Physics

Royal Society of Chemistry

SAGE

Springer (DEAL)

Wiley (DEAL)

Auch wenn Sie Ergebnisse aus einem DFG-geförderten Projekt in einer echten (goldenen) Open Access-Zeitschrift publizieren, erhalten Sie einen Zuschuss zu den APCs. Die UB übernimmt für Sie die Rechnungsbearbeitung, wenn Sie uns das zu belastende PSP-Element nennen.

Fragen?

Ihre Ansprechpartnerin: Dr. Kathrin Höhner, Open-Access-Beauftragte der Universitätsbibliothek Dortmund

Mehr Informationen: Open Access

