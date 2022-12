Bibliothek zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen

Im Rahmen der Betriebsferien der TU Dortmund bleibt die Bibliothek von Samstag, 24.12.2022 bis einschließlich Sonntag, 1.1.2023 geschlossen. Am Freitag, 23.12., ist die Zentralbibliothek noch bis 22 Uhr und die Emil-Figge-Bibliothek bis 20 Uhr für Sie da! Die Bereichsbibliotheken am Campus Süd schließen am 23.12. um 16 Uhr.

Die Zentralbibliothek öffnet wieder ab 2.1.2023

Die Zentralbibliothek steht Ihnen ab Montag, 2.1.23, mit den aktuellen Öffnungszeiten wieder zur Verfügung! In der ersten Januarwoche bieten wir darüber hinaus von Montag bis Freitag eine Servicezeit von 8.00-15.00 Uhr an. Nur in dieser Zeit können Sie Fernleihen abholen, sich anmelden (Ausstellung von Bibliotheksausweisen) oder sich von Bibliotheksmitarbeiter*innen beraten lassen.

Ab Montag, 9.1.23, sind die Zentralbibliothek und alle Bereichsbibliotheken mit den aktuellen Öffnungs- und Servicezeiten wieder für Sie da!

Alle Öffnungszeiten auf einen Blick

