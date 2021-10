Zwischendurch ein Online-Seminar?

An allen Lernarbeitsplätzen in der Bibliothek können Sie mit Ihrem eigenen Laptop/Notebook und mitgebrachten Kopfhörern an Onlinevorlesungen teilnehmen – keine Reservierung nötig! Eine medizinische oder FFP2-Maske muss im Gebäude und auch am Sitzplatz getragen werden.

An den Einzelarbeitsplätzen:

Interaktion in Videomeetings nur über Chat, nicht mündlich!

In den Gruppenarbeitsbereichen oder den Gruppenarbeitsräumen:

Sie können hier auch mündlich teilnehmen (Laptop/Notebook plus Kopfhörer/Mikrophon).

Für die Nutzung der PC-Arbeitsplätze der Bibliothek brauchen Sie zum Zuhören eigene Kopfhörer mit Klinkenstecker (keine Kamera integriert!).

Corona-Schutzmaßnahmen in der UB Dortmund

