Das Haus ist voll – die Pausenscheibe ist wieder da

In Prüfungszeiten wird noch lieber als sonst in der Bibliothek gelernt, die meisten Plätze sind belegt. Durch die Pausenscheiben können Sie Ihren Platz für eine Pause verlassen und sich danach wieder hinsetzen. Denken Sie auch daran, dass es auf dem Campus der TU Dortmund noch viele weitere Lernorte gibt. Für die Bibliotheksstandorte sehen Sie schon heute von überall, ob noch Plätze frei sind; weitere Standorte werden folgen:

Übersicht der Lernplätze auf dem Campus der TU Dortmund

Ab sofort liegen bis zum 13. März Pausenscheiben für Sie in den Ruhezonen in der Zentralbibliothek (Raum E1 im Erdgeschoss, 2. und 3. Obergeschoss) und in der Emil-Figge-Bibliothek aus. Und so geht’s:

Stellen Sie die Zeit ein, zu der Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen, auch wenn es nur kurz ist!

Zwischen 12 und 14 Uhr können Sie zum Essen bis zu einer Stunde Pause machen, sonst dürfen Sie höchstens eine halbe Stunde weg bleiben. Wird es länger, kann jemand anders Ihren Arbeitsplatz einnehmen.

Bitte helfen Sie mit, dass diese Regelung funktioniert! Eine neue Pausenscheibe bekommen Sie auch im Servicezentrum.

Nicht vergessen: Bitte nehmen Sie immer Ihre Wertsachen mit.