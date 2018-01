Prüfungszeit ist Pausenscheibenzeit

Viele Studierende lernen gerne in der Bibliothek. Bleiben Sie fair und nutzen Sie die Pausenscheiben, die ab sofort wieder in der Zentralbibliothek und in der Emil-Figge-Bibliothek ausliegen.

Kleine Gebrauchsanweisung für die Pausenscheiben

Stellen Sie die Zeit ein, zu der Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen – auch wenn es nur kurz ist.

Zwischen 12 und 14 Uhr können Sie zum Essen eine Stunde Pause machen, sonst dürfen Sie höchstens eine halbe Stunde weg bleiben. Dauert es länger, kann jemand anders Ihren Platz einnehmen.

Wenn Sie uns darauf hinweisen, räumen wir blockierte Tische ab, an denen keine Pausenscheibe liegt oder die Zeit überschritten wurde.

Bitte lassen Sie Ihre Wertsachen nie – auch nicht ganz kurz – am Platz liegen und reservieren Sie keine Plätze für andere!

Weitere Pausenscheiben bekommen Sie im Servicezentrum.

Woanders lernen

Es gibt noch andere Lernorte auf dem Campus der TU Dortmund. Auf unserer Karte sehen Sie sofort, wo Plätze frei sind:

Lernplätze auf dem Campus der TU Dortmund