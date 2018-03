Die PISA-Sonderauswertung “The Resilience of Students with an Immigrant Background” zeigt, mit welchen Schwierigkeiten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund zu kämpfen haben und wo sie Unterstützung erhalten. Der Bericht untersucht, wie Schulen und Lehrer den Jugendlichen dabei helfen können, sich in die Gemeinschaft zu integrieren, Schwierigkeiten zu überwinden und akademische, soziale und emotionale Widerstandsfähigkeit aufzubauen.

Direktzugang zur Online-Ausgabe: The Resilience of Students with an Immigrant Background

