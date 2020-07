Bibliotheksangebote intuitiv nutzen

Universitätsbibliothek Dortmund belegt 1. Platz beim Wettbewerb Deutscher Bibliotheksverbände

Die gemeinsame Kommission für Informationskompetenz des Deutschen Bibliotheksverbands e. V. und des Vereins Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare hat die besten Konzepte für eine sich selbst erklärende Bibliothek prämiert. Der erste Platz ging an die Universitätsbibliothek Dortmund [1].

Besonders gewürdigt wurden die konsequente Orientierung auf Selbstbedienung, die einfach und intuitiv zu nutzenden Services und der sehr moderne Katalog, der eine große Zahl an personalisierten Diensten anbietet. Er ist eine höchst effektive Erstanlaufstelle für die Recherche und die Verfügbarkeit von Literatur im Internet. Das „Keep it simple and smart“-Konzept war es auch, das für eine optimale Literaturversorgung in der Corona-Zeit gesorgt hat [2].

Dr. Ute Engelkenmeier, Leiterin des Geschäftsbereichs Service und Information, findet dieses Ergebnis sehr erfreulich. Die Bibliothek nimmt die Auszeichnung als Motivation, ihre Konzepte für die Nach-Corona-Zeit und für den Neubau mit Blick auf die Kundinnen und Kunden auf höchstmöglichem Niveau zu halten. Die UB Dortmund wird Innovationsmotor bleiben und weiterhin – wie es im prämierten Videobeitrag [3] heißt – in einer komplexen Informationswelt alle Dienste so transparent und einfach wie möglich gestalten.

Tags: Informationskompetenz, Service