Der Löwe in der Bib

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Sie wollen in einem Textverarbeitungsprogramm ein Bild um einen Millimeter nach links verschieben und lösen eine Kontinentalplattenverschiebung aus …

LaTeX kann Abhilfe schaffen, hier werden Layout und Inhalt getrennt bearbeitet. So können Sie ganz einfach wissenschaftliche Texte verfassen, die professionell aussehen.

Wegen seiner Strukturierungsmöglichkeiten eignet sich LaTeX sehr gut für lange Dokumente, außerdem kann man wissenschaftliche Formeln leicht umsetzen.

Neugierig geworden? Dann nehmen Sie am LaTeX-Einführungskurs der Universitätsbibliothek teil!

Bildnachweis: Zeichnung des CTAN-Löwen von Duane Bibby

Tags: Kurs, LaTeX