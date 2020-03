267 Zeitschriften, oftmals einschließlich des laufenden Jahrgangs, und fast 23.000 Monografien aus allen Fachgebieten sind auf der Plattform von Project MUSE verfügbar. Für eine Vielzahl von Titeln kann Project MUSE nach Rücksprache mit den Verlagen Inhalte ohne jegliche Zugangsbeschränkung überwiegend bis zum 30.6.2020 bereit stellen.

Auf dieser Plattform sind überwiegend US-amerikanische University Presses vertreten. Die frei geschalteten Inhalte sind mit dem „Free“-Icon gekennzeichnet.

Den Einstieg in einzelne Verlagsausschnitte finden Sie unter Free Resources on MUSE During COVID-19.

Hinweis: Auch für diese Titel können wir die ständig wachsenden Inhalte so kurzfristig nicht über Katalog plus recherchierbar machen.

Fragen und Rückmeldungen gerne an Antje Blomeyer, Lizenzmanagerin und Fachreferentin

Tags: E-Books, E-Journals, StayAtHomeChallenge