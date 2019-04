Sie haben die Wahl!

Ab sofort bekommen Sie im Servicezentrum für Fernleihen oder Sonderausleihen keinen Papierbeleg mehr: Ausleih- oder Rückgabequittungen werden Ihnen automatisch per E-Mail zugeschickt. Das ist ressourcenschonend und bringt den Vorteil, dass Ihre Ausleihen in Ihrem E-Mail-Konto dokumentiert sind. Eine Papierquittung ist auf Wunsch möglich.

An den Ausleihautomaten und an der Rückgabestation wählen Sie schon länger, ob Sie eine Papierquittung ausdrucken oder sich die Quittung per E-Mail zuschicken lassen.

Ihre Ausleihen können Sie jederzeit in Ihrem Konto nachsehen (auch in der TU-App).

E-Mail-Quittungen von Ausleihen und Rückgaben am Schalter erhalten Sie aus technischen Gründen erst einen Tag später!

Tags: Ausleihe