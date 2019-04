E-Books für die Wirtschaftswissenschaften

Frühlingsblumen blühen und man kann schon die ersten Sonnenstrahlen im Freien genießen. Für Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler bieten die Routledge Handbooks Online [1] digitalen Lesestoff zur Vorbereitung des kommenden Semesters. Die E-Books sind seit kurzem für Sie freigeschaltet und über Katalog plus zugänglich, für Angehörige der TU Dortmund auch außerhalb des Campus [2].

Die vielfältigen Themen erstrecken sich vom „Companion to accounting information systems“ über „critical marketing“ und „media management“ bis hin zum „Handbook of the history of women’s economic thought“, „entrepreneurship in developing economies“ oder „risk, crisis and security in business“.

Viel Spaß bei der Lektüre!

