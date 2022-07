Vom 8. bis 26. August jederzeit einsteigen!

Sie schreiben an einer Projektarbeit oder an Ihrer Bachelor-/Masterarbeit und wünschen sich Unterstützung? Die nächsten Schreib- und Lernwochen an der TU Dortmund bieten für jeden Bedarf etwas, z. B. Vorträge, Workshops oder individuelle Beratungen – online und vor Ort. Stellen Sie sich Ihr eigenes Programm zusammen! Die Angebote richten sich an Studierende sowie Promovierende aller Fachrichtungen der TU Dortmund und sind kostenlos.

zum Programm und weiteren Informationen

Veranstaltungsteam: Zentrale Stu­dien­be­ra­tung in Ko­ope­ra­ti­on mit der Uni­ver­si­täts­bi­blio­thek, Fakultät für Informatik, Zentrum für HochschulBildung mit der Schreibberatung, Hochschulsport, Fakultät Kulturwissenschaften, Fakultät Statistik, Graduiertenzentrum

Bildquelle: RainerSturm / pixelio.de

Tags: Schreibwoche