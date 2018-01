Selbstbedienung

Ab sofort bieten wir Ihnen auch in der Emil-Figge-Bibliothek ein Selbstbedienungsterminal für die Ausleihe und Rückgabe von Medien an.

Das Gerät kann während der gesamten Öffnungszeiten genutzt werden.

Die Rückgabe entliehener Medien muss weiterhin am nächsten Öffnungstag erfolgen! (Ausnahme: Am Freitag Ausleihe bis Montag möglich.) Durch die Selbstbedienung ändern sich die Ausleihkonditionen der Kurzausleihe nicht. Verlängerungen sind nicht möglich, ggf. fallen Fristüberschreitungsgebühren an (pro Tag 2 Euro!).

Verlängerte Öffnungszeiten mit Wachdienst

Die Öffnungszeiten bleiben 2018 unverändert. Das heißt für Sie: Die Emil-Figge-Bibliothek ist weiterhin abends bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Ab 16 Uhr und am Samstag wird die Öffnung mit Wachpersonal realisiert. Deshalb sind in dieser Zeit keine Auskünfte zum Bestand und keine Ausleihe von Medien ohne Außenetikett möglich.

Tags: Emil-Figge-Bibliothek, Oeffnungszeiten