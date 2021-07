Nur einmal anmelden!

Seit heute können Sie sich via Single-Sign-On (SSO) auf den Webseiten der Universitätsbibliothek anmelden. Damit sind Sie als Studentin, Student, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der TU Dortmund mit nur einem Klick direkt bei allen wichtigen Diensten der Uni, wie Moodle oder Confluence, angemeldet.

Wenn Sie sich das nächste Mal auf der Startseite der UB oder im Katalog plus anmelden, werden Sie von folgender neuen Loginseite begrüßt:

Wenn Sie Mitglied der TU Dortmund sind, also einen UniAccount besitzen, so klicken Sie bitte auf „Login mit UniAccount“. Sie loggen sich nun mit Ihrem UniAccount am SSO ein und sind somit auch schon in Moodle und Co. angemeldet.

Wenn Sie kein TU-Mitglied sind, Sie also einen Bibliotheksausweis erhalten haben, klicken Sie bitte auf „Login mit BibliotheksAccount“. Hier können Sie sich mit der Nummer auf Ihrem Bibliotheksausweis anmelden.

Bei Problemen und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: katalogplus.ub@tu-dortmund.de

Tags: Katalog plus