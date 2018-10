Faszination Raumfahrt – Wie Frauen und Männer nach Sternen greifen

Lunch Lecture in der Reihe SOWOHL ALS AUCH des Gleichstellungsbüros der TU Dortmund

Am Donnerstag, 25.10.2018 um 12.00 Uhr in der Zentralbibliothek (Raum E1) mit:

Dr. Suzanna Randall, Astrophysikerin und angehende Astronautin

Prof. Dr. Metin Tolan, Professor für Experimentelle Physik an der TU Dortmund.

Was begeistert Frauen und Männer an der Raumfahrt? Dr. Suzanna Randall, die 2020 als erste deutsche Frau ins All fliegen soll, und Star-Trek-Analyst Prof. Metin Tolan berichten von ihren unterschiedlichen Zugängen zum Thema Astronautik.