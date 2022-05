Hier findet jeder Topf seinen Deckel – denn Literaturrecherche gibt es nicht von der Stange!

Die Fachreferentinnen und Fachreferenten der Bibliothek helfen Ihnen weiter: Wir bieten ganz persönliche Sprechstunden für jedes Fach an.

Wie war das doch gleich mit den Datenbanken … der Kurs zur Einführung in die Bibliothek ist schon lange her oder hat nie stattgefunden?! Und jetzt haben Sie vielleicht schon Ihre Bachelor- oder Masterarbeit vor der Brust und verzweifeln an der Literatursuche? Das muss nicht sein!

Unsere individuellen fachlichen Sprechstunden unterstützen Sie bei Ihrer Literaturrecherche. Und wie geht das? Schauen Sie einfach mal unter Ansprechpartner*innen [1] und mailen uns für eine Terminabsprache. – Wir helfen Ihnen gerne weiter.

[1] Ihre Fachreferentinnen und Fachreferenten der Universitätsbibliothek

Bildquelle: TU Dortmund

