Suchanfragen wiederfinden

Letzte Woche etwas im Bibliothekskatalog gesucht, aber schon wieder vergessen, wie die Suchanfrage genau gelautet hat? Diesem Horrorszenario bereitet Katalog plus nun ein Ende! Sobald Sie eine Suchanfrage in das Suchfeld von Katalog plus [1] eintippen, werden Ihnen automatisch passende Suchanfragen aus Ihren vorherigen Suchen angezeigt (Abb. 1).

Mithilfe der neuen Suchhistorie können Sie außerdem ganz einfach nachverfolgen, was Sie in Katalog plus recherchiert haben. Sie finden Ihre früheren Recherchen in Ihrem Konto (Abb. 2) und haben hier die Möglichkeit, vorherige Suchanfragen erneut auszuführen [2]. Besonders wichtige Suchanfragen lassen sich sogar als Favoriten markieren. Sie lassen sich gesondert anzeigen und sind von der Funktion „Gesamte Historie löschen“ ausgenommen.

Die Suchhistorie ist nur aktiviert, wenn Sie in Katalog plus eingeloggt sind. Auf Wunsch können Sie die Suchhistorie in Ihrem Konto auch deaktivieren. Haben Sie Fragen oder Rückmeldungen zum Angebot? Schreiben Sie an die unten angegebene E-Mail-Adresse [3]!





Tags: Katalog plus