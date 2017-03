Testweise Umstellung auf Windows 10

Am Montag, den 27.03.2017 wird in einem ersten Schritt die hinterste Reihe im Internet-Pool umgestellt. Verläuft der Test erfolgreich, folgen danach alle anderen öffentlichen PCs in der Zentralbibliothek und den Bereichsbibliotheken.

Die Umstellung auf Windows geschieht im Zuge der Zentralisierung von IT-Dienstleistungen auf dem Campus der TU Dortmund. Die Funktionalität der Geräte ändert sich nicht; neu angeboten wird das Literaturverwaltungsprogramm Citavi.

Fragen?

Mit Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an das ITMC-Service Desk.