Bis 8. Juli umfangreiche Theologie-Datenbank testen!

Die von der American Theological Library Association (ATLA) erstellte Datenbank ATLA Religion Database with ATLASerials ist eine der international führenden bibliographischen Datenbanken zur Theologie, Religionswissenschaft und Ethik. Die Oberfläche der Datenbank kann in andere Sprachen umgestellt werden, die Recherche erfolgt jedoch mit englischen Suchbegriffen.

ATLA enthält Nachweise von mehr als 600.000 Artikeln und Buchbesprechungen aus über 1.700 Fach- und Publikumszeitschriften sowie von mehr als 250.000 Beiträgen aus 18.000 Büchern. Außerdem sind Abbildungen wie Fotografien, Karten, Tabellen und Grafiken etc. gezielt abrufbar. Vorhandene Volltexte sind mit den Literaturnachweisen verlinkt. ATLASerials enthält Zeitschriften wie z. B.

The Catholic Biblical Quarterly

The International Journal for the Psychology of Religion

Journal of the Society of Christian Ethics

Lutheran Quarterly

Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie.

Die Datenbank führt u. a. diese Print-Bibliographien fort:

Religion Index One: Periodicals (RIO) 1949

Religion Index Two: Multi Author Works (RIT) 1960

Index to Book Reviews in Religion (IBRR) 1975

Research in Ministry, an Index to D. Min. Project Reports and Theses 1981

Methodist Reviews Index 1818 – 1985

Weitere Informationen

Tags: Angebot des Monats , Datenbanken , Theologie