Vom Abdecker bis zur Zyklizität – testen Sie die „Enzyklopädie der Neuzeit“ online!

Bereits in der gedruckten Version eröffnet sich Ihnen in über 4.000 Schlagwörtern ein facettenreicher Einblick in die neuere Geschichte vom 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts*. Aber es kommt noch besser: Bis zum 9. Februar 2018 können Sie auch online in die spannende Epoche der Neuzeit eintauchen und den aktuellen Trends der Forschung nachspüren. Wir stellen Ihnen die Online-Variante mit regelmäßigen Erweiterungen als Test zur Verfügung! Sie enthält viele neue zusätzliche Artikel und Literaturhinweise sowie Aktualisierungen.

Zugang zur Enzyklopädie der Neuzeit

* Zentralbibliothek, 2. Obergeschoss, D 25445

