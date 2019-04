Testzeitraum 15. April bis 26. Mai

Bis zum 26.5.2019 steht der TU Dortmund ein Testzugang zum JoVE Video Journal [1] und zu JoVE Science Education [2] zur Verfügung. JoVE ist die Abkürzung für „Journal of Visualized Experiments“, eine elektronische Zeitschrift, in der per Video aufgezeichnete Experimente veröffentlicht werden.

Zurzeit enthält JoVE mehr als 9000 wissenschaftliche Video-Artikel und 900 Lehrvideos.

[1] JoVE Video Journal

Das JoVE Video Journal ist ein peer-reviewed Video-Journal, in dem in einem visuellen Format experimentelle Techniken aus den Bereichen Natur- und Ingenieurwissenschaften, Medizin und Biowissenschaften publiziert werden.

Das JoVE Video Journal ist ein peer-reviewed Video-Journal, in dem in einem visuellen Format experimentelle Techniken aus den Bereichen Natur- und Ingenieurwissenschaften, Medizin und Biowissenschaften publiziert werden. [2] JoVE Science Education

In JoVE Science Education werden Lehrvideos zu grundlegenden Themen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Psychologie gezeigt. Kontakt: Markus Dzyk, Fachreferent für Biologiedidaktik, Bio- und Chemieingenieurwesen, Chemie, Elektrotechnik und Umweltforschung Zugang außerhalb des Campus für TU-Angehörige

In JoVE Science Education werden Lehrvideos zu grundlegenden Themen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Psychologie gezeigt.

Tags: Datenbanken, Kurs, Video