Direkt in der TU-App recherchieren

Mit der Version 3.1.0 hat das ITMC in der TU Dortmund-App den Bibliotheksbereich angepasst. Sie finden die Bibliothek in der App nach persönlicher Anmeldung mit dem Uni-Account.

Oberhalb von Konto und UB Navi sehen Sie jetzt den neuen Suchschlitz für Katalog plus. Zusätzlich zeigt der UB Navi Ihnen die genauen Standorte von Medien, Räumen und Services wie z. B. den Druck- und Kopierstationen in der Zentralbibliothek an.

Tags: Katalog plus, TU-App