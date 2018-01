Als erste deutsche Universität ist die Technische Universität Dortmund Mitglied bei Scipost geworden.

SciPost ist ein neues Open Access-Publikationsportal für die Physik, das sich nicht über Artikel-Gebühren, sogenannten Article Processing Charges (APCs), sondern durch Mitgliedschaften von Universitäten oder Instituten finanziert.

Getragen wird SciPost von der Nonprofit-Organisation „The SciPost Foundation“ mit Sitz am Institute of Physics an der Universität Amsterdam.

Mit der Mitgliedschaft bei SciPost können Sie als TU-Angehörige ab sofort kostenfrei bei SciPost Publikationen einreichen.

Weitere Informationen: SciPost Supporting Partners

Fragen gerne jederzeit an Ihre Ansprechpartnerin:

Dr. Kathrin Höhner, Open Access-Beauftragte der Universitätsbibliothek Dortmund, Tel.: 0231 755-5061

