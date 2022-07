Vom 5. Juli bis zum 22. August 2022 ist Ihre Meinung gefragt!

Wie lernen Sie in der Bib, was brauchen Sie dazu? Die Universitätsbibliothek (UB) möchte mehr über Ihre Anforderungen an ihr Lernangebot wissen. Welche Lernumgebung bevorzugen Sie und was genau benötigen Sie hier in der UB?

Machen Sie mit! Die Umfrage dauert nur ca. 5 Minuten.

Scannen Sie einfach den QR-Code ein oder klicken Sie direkt auf den Link zur Umfrage.

Noch Fragen?

Wenden Sie sich gerne an Sara.Sarchiello@tu-dortmund.de. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

